В Петербурге пройдет бар-хоппинг-фестиваль Beatly Fest

В Петербурге с 2 по 8 января пройдет бар-хоппинг-фестиваль Beatly Fest. В нем примут участие более 30 заведений. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Специально для Beatly Fest бармены и миксологи придумали по три коктейля для каждого заведения на основе джина London Dry c можжевельником, Botanical с зеленым чаем и Ultimate Pink с северными ягодами. Их можно будет попробовать только на фестивале.
Для этого до 30 декабря необходимо приобрести билет стоимостью 2990 рублей (после этой даты он подорожает до 3490 рублей) и отправиться на алкоэкскурсию. В каждом из баров-участников по этому билету можно получить напиток.
«Одним словом, серьезный и весьма выгодный повод выйти из постновогодней оливье-комы и открыть для себя не только бары Санкт-Петербурга, но и новые интерпретации самого трендового напитка», — отметили организаторы.
Для удобства посетителей на фестивале появится карта с маршрутами для бар-хоппинга. Они пройдут в том числе по улице Рубинштейна, вдоль канала Грибоедова и по набережной Невы.
Среди участников Beatly Fest — Arka, Big Time, Bloody Mary Bar, Brisket Eat & Fun, Cococo, Daiquiri, Diligent Drinkers, Dog’s Drum, Fiddler’s Green, Gastroli, Gin Tonic Bar, Kuznyahouse, Orthodox, Oy! Bar & Oysters, Regent, Santé, St Martin, The Buddy Café, The Red Corner, The Sizzle, Union, Utopist, Yve, «Архитектор», «Бекицер» и другие.