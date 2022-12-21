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В центре Берлина экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки

Виктория Шанина
Сегодня в 18:21

Активисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») отпилили верхушку рождественской елки, установленной перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина, Германия. Об этом пишет местное издание Kleine Zeitung.

Чтобы добраться до верха елки высотой 15 метров, экоактивисты использовали гидравлический подъемник. Затем они развернули плакат с надписью «Это всего лишь верхушка рождественской елки» и отпилили ее ручной пилой.

«Пока мы рассматриваем Германию только как вершину глобальной катастрофы», — выкрикнул один из активистов.

Полиция задержала участников протеста и приняла меры — какие именно, не уточняется.

Движение Letzte Generation привлекает внимание общественности к проблемам климата. Его участники приклеивали себя к скелетам динозавров в Вене и под Берлином, к полотну Боттичелли «Весна» в галерее Уффици и проводили другие акции протеста.

В конце октября активисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне, заявив: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».

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