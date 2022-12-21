В центре Берлина экоактивисты отпилили верхушку рождественской елки

В конце октября активисты Letzte Generation облили картофельным пюре картину Клода Моне, заявив: «Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе. <…> Эта картина не будет иметь значения, если мы будем вынуждены бороться за пропитание».