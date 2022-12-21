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Вышел тизер ремейка «Гостьи из будущего» по книге Кира Булычева

Виктория Шанина
Сегодня в 17:52

Киностудия Central Partnership выпустила тизер-трейлер фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Это экранизация одноименного романа Кира Булычева и ремейк советской картины «Гостья из будущего».

Главные герои ленты — Коля Герасимов из сегодняшней Москвы и Алиса Селезнева, жившая на сто лет позже. Коля любит видеоигры, рэп и вечеринки с друзьями, а Алиса интересуется инопланетной фауной, боевыми искусствами и историей Галактики. От их встречи зависит будущее.

В тизере звучит музыкальный мотив из «Гостьи из будущего». У Алисы по-прежнему короткая стрижка, но если в фильме 1984 года она была брюнеткой, то сейчас ее волосы покрашены в розовый цвет.

Премьера картины запланирована на конец 2023 года, точной даты пока нет. Режиссером выступил Александр Андрющенко, одну из ролей сыграл Константин Хабенский.

О планах снять новую экранизацию книги «Сто лет тому вперед» еще в 2020 году сообщил продюсер Михаил Врубель. Он тогда рассказывал, что относится к ремейкам с опаской, но новая версия фантастической истории о будущем может конкурировать со старой экранизацией благодаря новым технологиям.

Советский фильм «Гостья из будущего» вышел в 1984 году, он состоял из пяти эпизодов. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.

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Кир БулычевАлиса СелезневаАлександр АндрющенкоКонстантин ХабенскийМихаил ВрубельНаталья ГусеваАлексей Фомкин
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