Скончался режиссер оригинальной версии «Убрать Картера» Майк Ходжес

Умер британский кинорежиссер Майк Ходжес, пишет The Guardian. Ходжесу было 90 лет, причины его смерти не называются. Он ушел из жизни в своем доме в английском графстве Дорсет.
Майк Ходжес родился 29 июля 1932 года в Бристоле. Работал суфлером на британском телевидении, писал сценарии для различных телепроектов, быстро добрался до продюсерских и режиссерских позиций.
Первая большая лента его авторства — гангстерский фильм «Убрать Картера» 1971 года с Майклом Кейном. Он был плохо воспринят критикой в момент выхода, но затем попал в ряд главных работ жанра. В 2000-м ремейк картины выпустил Стивен Кей, пригласив на главную роль Сильвестра Сталлоне.
К сюжету «Убрать Картера» Ходжес во второй раз обратился в своем последнем фильме «Засну, когда умру» (2003). Другая известная его работа — «Палп», или «Чтиво» (1971), также с Кейном.
Кроме того, Ходжес снял несколько видео для группы Queen — ее же участники написали саундтрек к его «Флэшу Гордону» (1980). В том же году коллектив выпустил полноформатник «Flash Gordon» с композициями для киноленты.