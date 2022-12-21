Рэпер сделал фото на штурме Капитолия обложкой своего альбома. Его приговорили к пяти месяцам тюрьмы

Американского рэпера Bugzie The Don по решению федерального суда посадили на пять месяцев в тюрьму из‑за участия в прошлогоднем штурме Капитолия, передает Rolling Stones. После этого музыканта ждет еще год испытательного срока.
6 января Антуан Броднакс (настоящее имя рэпера) был в Капитолии во время штурма — его заметили на фотографиях. Он также сфотографировался в бронированной машине на фоне здания конгресса США и сделал снимок обложкой своего альбома «The Capital».
Обложку Броднакс выложил в сторис инстаграма*. «Честно говоря, они поддерживают только других, но меня выбрали, чтобы представлять нас. То, что и так понятно, не нужно объяснять», — написал он тогда.
В прошлом году Броднакс признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, и прокуратура потребовала, чтобы он провел 21 месяц в тюрьме из‑за большого количества судимостей. Согласно судебным документам, рэпер рассказал правоохранителям, что был в Капитолии исключительно ради того, чтобы сделать фото и видео для клипа.
Адвокат рэпера попросил приговорить его к испытательному сроку с домашним арестом, назвав его предпринимателем и «значимой общественной фигурой». Сам Броднакс на своей страничке опубликовал новости о своем приговоре и попросил журналистов связаться с ним для интервью.
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