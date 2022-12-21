Вышел архивный трек распавшейся постпанк-группы Mission of Burma «Get Off»

Музыкальный лейбл Sub Pop выпустил архивный трек распавшейся в 2010-х группы Mission of Burma «Get Off». Его можно послушать здесь.
«Get Off» — кавер на песню канадских нойз-рокеров Metz и часть совместного мини-альбома с ними. Metz, в свою очередь, перепели композицию «Good, Not Great», в оригинале вышедшую на альбоме Mission of Burma «The Obliterati» (2006).
Mission of Burma собрались в Бостоне в 1979-м и успели выпустить один EP «Signals, Calls, and Marches» и один альбом «Vs.» до распада тремя годами позднее. Затем они воссоединились в начале 2000-х и записали еще четыре пластинки.
Группа окончательно завершила существование в 2016-м, ее финальный концерт состоялся в Берлине — общественность при этом не предупреждали, что коллектив распадается. Этот факт лишь четыре года спустя подтвердил фронтмен Роджер Миллер.
«Афиша Daily» включила песню «That’s When I Reach for My Revolver» с «Signals, Calls, and Marches» в список пятидесяти композиций, с которых стоит начать слушать постпанк. В 1996-м кавер на нее записал Моби. «Academy Fight Song», другой трек с этого же мини-альбома, журнал Rolling Stone внес в перечень ста лучших дебютных синглов всех времен.