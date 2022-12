Вышел архивный трек распавшейся постпанк-группы Mission of Burma «Get Off»

«Афиша Daily» включила песню «That’s When I Reach for My Revolver» с «Signals, Calls, and Marches» в список пятидесяти композиций, с которых стоит начать слушать постпанк. В 1996-м кавер на нее записал Моби. «Academy Fight Song», другой трек с этого же мини-альбома, журнал Rolling Stone внес в перечень ста лучших дебютных синглов всех времен.