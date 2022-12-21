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Суд ужесточил приговор активистке Анастасии Шевченко по делу о «нежелательной» организации

Виктория Шанина
Сегодня в 14:40

Суд в Ростове-на-Дону ужесточил приговор активистке Анастасии Шевченко по делу об участии в организации «Открытая Россия»*, признанной «нежелательной» в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Условный срок Шевченко был отменен, ее приговорили к трем годам колонии-поселения.

Дело против Анастасии Шевченко было возбуждено в 2019 году. Поводом стали дебаты активистки с членом «Единой России» Игорем Третьяковым, участие в согласованном администрацией Ростова-на-Дону митинге, а также выступление в Ульяновске на собрании регионального отделения «Открытой России». С 23 января 2019-го она находилась под домашним арестом.

В феврале 2012 года Шевченко приговорили к четырем годам условно — тогда она стала первой в стране обвиняемой по статье 284.1 УК (содействие в работе «нежелательной» организации). В августе наказание смягчили, сократив условный срок до трех лет.

Как отмечает «Интерфакс», летом 2022 года Анастасия Шевченко покинула страну. В сентябре активистка была объявлена в розыск.

* «Открытая Россия» включена Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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Анастасия ШевченкоИгорь Третьяков
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