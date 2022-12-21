Суд ужесточил приговор активистке Анастасии Шевченко по делу о «нежелательной» организации

Дело против Анастасии Шевченко было возбуждено в 2019 году. Поводом стали дебаты активистки с членом «Единой России» Игорем Третьяковым, участие в согласованном администрацией Ростова-на-Дону митинге, а также выступление в Ульяновске на собрании регионального отделения «Открытой России». С 23 января 2019-го она находилась под домашним арестом.