Bloomberg: валюты Армении, Грузии и Таджикистана стали лидерами роста вследствие притока россиян

С начала 2022 года армянский драм, грузинский лари и таджикистанский сомони стали одними из лидеров среди мировых валют по росту к доллару, пишет Bloomberg.
Первый укрепился на 22%, второй и третий — на 16 и 10% соответственно. Причина — приток россиян в указанные страны после начала военной операции России на территории Украины.
Объем денежных переводов в эти юрисдикции из России в 2022-м также вырос — агентство, однако, приводит разные временные промежутки для каждого из государств. Так, переводы в Грузию к текущему моменту выросли в 5 раз — их объем превышает 1,75 млрд долларов, это более 60% от общей массы.
Переводы в Армению за первые 10 месяцев составили 2,8 млрд долларов — это почти в четыре раза выше показателей 2021 года. Переводы в Таджикистан за первые 6 месяцев выросли на 50%.
Приток россиян поспособствовал и росту ВВП этих стран. Экономика Грузии, по данным МВФ, по итогам года вырастет на 10% (более ранние прогнозы — 5,9 и 8,8%). Экономика Грузии, по данным местного ЦБ, — на 13% вместо 1,6%. Экономика Таджикистана выросла на 7% (прежний прогноз — 4–5%).