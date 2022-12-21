Bloomberg: валюты Армении, Грузии и Таджикистана стали лидерами роста вследствие притока россиян

Объем денежных переводов в эти юрисдикции из России в 2022-м также вырос — агентство, однако, приводит разные временные промежутки для каждого из государств. Так, переводы в Грузию к текущему моменту выросли в 5 раз — их объем превышает 1,75 млрд долларов, это более 60% от общей массы.