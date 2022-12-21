На Пресненском Валу начали сносить одно из зданий завода «Памяти революции 1905 года»

В Москве начался снос главного административного здания завода «Памяти революции 1905 года» по адресу Пресненский вал, 27. Об этом сообщает движение «Архнадзор».
На сайте московской мэрии указано, что территория застраивается компанией Forma. Это девелоперская структура в составе строительного холдинга «ПИК», отмечается на его сайте. На площадке появятся высотки по 26 этажей.
«Со стороны двора работает тяжелая техника. Судя по всему, дали команду поторопиться, так как ордер на работы заканчивается 30 декабря сего года», — заявляют в «Архнадзоре».
Там добавляют: «На здании <…> до сегодняшнего дня находилась мемориальная доска, посвященная декабрьскому восстанию 1905 года. Доска демонтирована, дальнейшие планы ПИКа в ее отношении неизвестны. Она может разделить судьбу памятника рабочему с того же завода».
Работы на указанной территории начались еще в сентябре 2021-го. В мае того же года сообщалось, что под охрану взяты только четыре строения, остальные находятся под угрозой сноса. Мэрия заявляет, что сохранятся бывшие вагоноремонтные цеха, построенные между 1869-м и 1907 годом.