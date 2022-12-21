На Пресненском Валу начали сносить одно из зданий завода «Памяти революции 1905 года»

Работы на указанной территории начались еще в сентябре 2021-го. В мае того же года сообщалось, что под охрану взяты только четыре строения, остальные находятся под угрозой сноса. Мэрия заявляет, что сохранятся бывшие вагоноремонтные цеха, построенные между 1869-м и 1907 годом.