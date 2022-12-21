В кинотеатре «Октябрь» состоится показ режиссерского дебюта Динары Друкаровой «Лили и море»

21 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоится показ полнометражного режиссерского дебюта Динары Друкаровой «Лили и море». После этого зрители смогут обсудить картину с автором.
«Лили и море» вдохновлен одноименной в русском переводе книгой Катрин Пулэн («Woman at Sea»). Это автобиографический роман писательницы о годах, проведенных на Аляске.
«Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают», — сказала о картине Друкарова.
Съемки фильма проходили в Исландии. А оператором-постановщиком выступил Тимо Салминен, постоянный соавтор фильмов Мики и Аки Каурисмяки. Друкарова — соавтор сценария наряду с Рафаэлем Деплешеном, Жилем Тораном и Леа Феннер.
Друкарова также сыграла главную роль в фильме. Вместе с ней на экране появятся актеры Бьерн Хлюнюр Харальдссон, Вим Вилларт и Сэм Лайвейк.
Друкарову зрители знают по актерским работам в фильмах «Купе номер 6» Юхо Куосманена, «Про уродов и людей» Алексея Балабанова, «Любовь» Михаэля Ханеке, «Замри — умри — воскресни!» Виталия Каневского и других.
В прокат «Лили и море» выходит 12 января, а мировая премьера картины состоялась в этом году на фестивале в Сан-Себастьяне (программа «Новые режиссеры»). Начало показа запланировано на 19.00. Билеты можно купить тут.