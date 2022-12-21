В кинотеатре «Октябрь» состоится показ режиссерского дебюта Динары Друкаровой «Лили и море»

«Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Она постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают», — сказала о картине Друкарова.