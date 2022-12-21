Матвиенко предложила запретить удаленную работу из‑за рубежа для сотрудников отдельных компаний

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрещать удаленную работу из‑за рубежа для ряда специальностей не стоит, но нужно сделать это для конкретных компаний. Ее цитирует «Коммерсант».
Примеры подобных организаций она не привела, но предложила создать реестр тех из них, что «могут влиять на безопасность информационную, коммерческую и так далее». Также в список попадут компании, имеющие доступ к персональным данным.
5 декабря глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что парламент может разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны с началом мобилизации.
По его мнению, ограничения стоит ввести для сотрудников «чувствительных сфер» экономики — например, транспортной безопасности и госсектора. 14 декабря Клишас сообщил, что законопроект об ограничениях на удаленку для уехавших находится в работе.
Минцифры выступило против запрета. «Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей», — заявили в министерстве.