Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

За склонение, вербовку или иное вовлечение человека в совершение диверсий, вооружение, подготовку, финансирование диверсии грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей или пожизненное заключение.