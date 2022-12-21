Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии

Уголовная ответственность последует за создание диверсионных сообществ в России, их финансирование и пропаганду, обучение и содействие диверсиям. В УК появятся новые статьи — «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».
При этом совершивший одно из этих преступлений может избежать заключения, если своевременно обратится к правоохранителям или как‑либо поспособствует предотвращению либо пресечению диверсии, утверждается в документе.
Авторами инициативы выступили более 380 депутатов Госдумы. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, закон принимался с учетом того, что Россия «проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан».
За склонение, вербовку или иное вовлечение человека в совершение диверсий, вооружение, подготовку, финансирование диверсии грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тыс. рублей или пожизненное заключение.