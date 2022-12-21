Сенатор Пушков: оснований для разблокировки Facebook* и Instagram* нет

После начала военной операции на территории Украины в России заблокировали Facebook* — в ответ на блокировку российских СМИ, а затем Instagram* — после сообщений о том, что компания Meta* (владеет обеими платформами) временно разрешит в соцсетях посты с проявлениями ненависти в адрес российских военных и президентов России и Беларуси.