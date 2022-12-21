Сенатор Пушков: оснований для разблокировки Facebook* и Instagram* нет

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался по поводу перспективы разблокировки соцсетей Instagram* и Facebook* в России. Его цитирует ТАСС.
Сенатор заявил: «Подвижек [в данном вопросе] нет. Нет никаких оснований, для того чтобы их разблокировали на нынешнем этапе. Те претензии, которые к ним выдвигались, сохраняются».
Накануне он сказал, что «в Telegram нет сознательной деятельности по распространению враждебной России информации» в отличие от Facebook* и Twitter.
После начала военной операции на территории Украины в России заблокировали Facebook* — в ответ на блокировку российских СМИ, а затем Instagram* — после сообщений о том, что компания Meta* (владеет обеими платформами) временно разрешит в соцсетях посты с проявлениями ненависти в адрес российских военных и президентов России и Беларуси.
Позднее в Meta* заявили, что новая политика будет работать только на территории Украины, а также сообщили, что не разрешат публиковать призывы к убийству лидеров государств. Meta Platforms Inc.* была признана в России экстремистской 21 марта 2022 года.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.