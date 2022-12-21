Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Депутаты Госдумы приняли закон о биометрии, запрещающий принудительный сбор таких данных и устанавливающий ответственность за принуждение. Документ предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Новый закон преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство», — пояснили в Госдуме.
Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, коммерческие и государственные организации не смогут отказать в предоставлении услуги при нежелании передавать биометрические данные. Отказаться от сдачи таких данных или отозвать согласие можно будет в отделениях МФЦ и через «Госуслуги».
«Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будет проводиться только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться», — заявили в Госдуме.
Ко второму чтению законопроект переработали вместе с экспертным сообществом, представителями РПЦ и СПЧ.
С 2018 года в России работает, хоть и не без трудностей, Единая биометрическая система (ЕБС). Ее оператором является «Ростелеком», который в прошлом году объявлял о создании реестра компаний, которые получат доступ к системе.