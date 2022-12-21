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Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:49

Депутаты Госдумы приняли закон о биометрии, запрещающий принудительный сбор таких данных и устанавливающий ответственность за принуждение. Документ предусматривает создание перечня видов собираемой биометрии, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Новый закон преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство», — пояснили в Госдуме.

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, коммерческие и государственные организации не смогут отказать в предоставлении услуги при нежелании передавать биометрические данные. Отказаться от сдачи таких данных или отозвать согласие можно будет в отделениях МФЦ и через «Госуслуги».

«Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будет проводиться только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться», — заявили в Госдуме.

Ко второму чтению законопроект переработали вместе с экспертным сообществом, представителями РПЦ и СПЧ.

С 2018 года в России работает, хоть и не без трудностей, Единая биометрическая система (ЕБС). Ее оператором является «Ростелеком», который в прошлом году объявлял о создании реестра компаний, которые получат доступ к системе.

В июле 2022-го Центробанк заявлял о планах обязать российские банки регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через ЕБС. Незадолго до этого «Ростелеком» сообщал о разработке приложения, в котором россияне смогут самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные.

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ГосдумаСовет ФедерацииРПЦСовет по правам человекаБанк России
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