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Власти Казахстана планируют пробную поставку нефти в Германию в январе 2023 года

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:53

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию, сообщается на ее сайте. Энергоноситель будет поставляться по идущему через Россию трубопроводу «Дружба».

Нефть отправится на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ. Годовая мощность НПЗ составляет свыше 10 млн тонн сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

Для обсуждения поставок 20 декабря глава КМГ Магзум Мирзагалиев встретился с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке. Последний выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана.

Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток реализуется в рамках долгосрочных договоров, пояснил Мирзагалиев. Согласно поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева, первая поставка планируется на январь 2023 года.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Германии уточнили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане.

5 декабря в отношении России заработал механизм потолка цен на нефть, введенный Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Тогда же вступил в силу запрет поставки российской нефти в ЕС по морю.

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КазмунайгазБундестагТранснефтьЕС
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Магзум МирзагалиевНиколай Токарев
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