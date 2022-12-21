Власти Казахстана планируют пробную поставку нефти в Германию в январе 2023 года

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию, сообщается на ее сайте. Энергоноситель будет поставляться по идущему через Россию трубопроводу «Дружба».
Нефть отправится на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ. Годовая мощность НПЗ составляет свыше 10 млн тонн сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.
Для обсуждения поставок 20 декабря глава КМГ Магзум Мирзагалиев встретился с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке. Последний выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана.
Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток реализуется в рамках долгосрочных договоров, пояснил Мирзагалиев. Согласно поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева, первая поставка планируется на январь 2023 года.
20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Германии уточнили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане.
5 декабря в отношении России заработал механизм потолка цен на нефть, введенный Евросоюзом, странами G7 и Австралией. Тогда же вступил в силу запрет поставки российской нефти в ЕС по морю.