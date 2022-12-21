Власти Казахстана планируют пробную поставку нефти в Германию в январе 2023 года

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Германии уточнили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане.