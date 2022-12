Причиной смерти лидера The Specials Терри Холла стал рак поджелудочной железы

Среди главных хитов The Specials — «Gangsters», «A Message to You, Rudy», «Too Much Too Young» и «Ghost Town». Самые знаменитые песни Fun Boy Three — «Tunnel of Love», «It Ain’t What You Do (It’s the Way That You Do It)», «Our Lips Are Sealed» и «The Lunatics (Have Taken Over the Asylum)».