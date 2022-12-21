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Причиной смерти лидера The Specials Терри Холла стал рак поджелудочной железы

Денис Ламехов
Сегодня в 10:32

Причиной смерти вокалиста британской ска-группы The Specials Терри Холла стал рак, пишет NME со ссылкой на заявление басиста коллектива Хораса Пантера.

Пантер рассказал: в сентябре Холл сообщил музыкантам, что слег с желудочным расстройством и не может принять участие в подготовке к записи нового альбома, — она была намечена на начало ноября, в Лос-Анджелесе уже были забронированы жилье и студия.

2 октября менеджер группы Стив Блэквелл сообщил Пантеру, что у Холла диагностировали рак поджелудочной железы, который распространился на его печень. Параллельно у музыканта развился диабет.

По словам басиста The Specials, первый курс химиотерапии прошел благоприятно, однако затем Холлу стало хуже, ему понадобились уколы морфина. Он скончался 18 декабря в возрасте 63 лет.

The Specials собрались в конце 1970-х и играли ска со свойственной для того времени панк-подачей. Выпустили девять студийных альбомов, пережили несколько реюнионов. После первого распада в начале 1980-х Терри Холл, вокалист Нэвилл Стейпл и гитарист Линвал Голдинг запустили сайд-проект Fun Boy Three.

Среди главных хитов The Specials — «Gangsters», «A Message to You, Rudy», «Too Much Too Young» и «Ghost Town». Самые знаменитые песни Fun Boy Three — «Tunnel of Love», «It Ain’t What You Do (It’s the Way That You Do It)», «Our Lips Are Sealed» и «The Lunatics (Have Taken Over the Asylum)».

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