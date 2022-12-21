«Золотой век кокаина»: Bloomberg сообщил о рекордном уровне производства наркотика в Колумбии

Объем изъятий кокаина в ЕС утроился всего за пять лет. Согласно данным, собранным ООН, в Африке объем изъятий кокаина увеличился в 10 раз с 2015 по 2019 год, а в Азии за тот же период — почти в 15 раз. Все больше наркотиков изымается в портах Турции и Восточной Европы по мере того, как наркоторговцы разрабатывают новые маршруты. Вещество также проникает в места, где еще несколько лет назад не было так распространено — например, в Аргентину и Хорватию.