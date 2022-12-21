«Золотой век кокаина»: Bloomberg сообщил о рекордном уровне производства наркотика в Колумбии

В Колумбии объем производства кокаина вырос до рекордного уровня, сообщил Bloomberg. Собеседник газеты, автор книги «Кило: Внутри самых смертоносных кокаиновых картелей» Тоби Мьюз, назвал это наступлением «золотого века кокаина».
«Кокаин достигает уголков планеты, которые никогда его раньше не видели, потому что наркотика так много», — сказал Мьюз. За пределами колумбийского города Ла-Дорада поля коки (растение, из которого создают наркотик) теснят скотоводческие и рыбные фермы.
В основе бума кокаина лежит значительный рост посевных площадей, а также более высокая производительность на плантациях коки — эти тенденции обусловлены изменением политической динамики в регионе и растущим спросом, пишет газета. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в настоящее время незаконная промышленность производит около 2000 тонн кокаина в год, что почти вдвое больше, чем десять лет назад. На спутниковых фотографиях видно, что площадь колумбийских земель, засаженных кокой, выросла до рекордных 200 тыс. гектаров в прошлом году — это в пять раз больше, чем в 1993 году, когда убили колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
Наркокартели учатся все лучше скрывать наркотики и перевозить их в больших количествах по всему миру. Для поставок в Европу торговцы используют в основном коммерческие грузовые суда, идущие через Атлантический океан.
Количество кокаина на улицах Европы стало больше — встретить его можно в 60% случаев сейчас против 37% в 2010 году, а содержание наркотиков в сточных водах крупных городов за последнее десятилетие удвоилось. «Европа наводнена кокаином. Предложение просто неслыханное», — сказал главный научный аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании агентства ЕС Лоран Ланиэль.
Объем изъятий кокаина в ЕС утроился всего за пять лет. Согласно данным, собранным ООН, в Африке объем изъятий кокаина увеличился в 10 раз с 2015 по 2019 год, а в Азии за тот же период — почти в 15 раз. Все больше наркотиков изымается в портах Турции и Восточной Европы по мере того, как наркоторговцы разрабатывают новые маршруты. Вещество также проникает в места, где еще несколько лет назад не было так распространено — например, в Аргентину и Хорватию.
«Поставки наводняют рынки по всему миру, принося с собой насилие, коррупцию и огромные прибыли», — написал Bloomberg о последствиях кокаинового бума.