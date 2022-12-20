Альбом Оксимирона* вошел в топ-10 самых успешных пластинок года по версии Genius

Альбом российского рэпера Оксимирона* «Красота и уродство» вошел в топ-10 самых успешных пластинок года по версии музыкального портала Genius.com. Об этом стало известно из публикации на сайте СМИ.
Рейтинг альбомов составили на основе данных о прослушиваниях. Из них следует, что пластинку Оксимирона* в течение года послушали более 3 млн раз — столько же, сколько и альбом Дрейка «Honestly, Nevermind».
Лидером в 2022 году стал новый релиз Кендрика Ламара: его пластинкой «Mr. Morale & The Big Steppers» интересовались свыше 15 млн раз. Также в топе оказались свежие альбомы Тейлор Свифт и Гарри Стайлза — их прослушали 13,9 и 10,5 млн раз соответственно.
Четвертое место в списке занял альбом «Un Verano Sin Ti» рэпера Bad Bunny (7,9 млн), а пятое — еще один проект Дрейка «Her Loss» в соавторстве с 21 Savage (6,3 млн). Помимо этого, в рейтинг Genius вошли «Dawn FM» The Weeknd (5,8 млн), вышедший аж в 1985 году «Hounds of Love» Кейт Буш (3,5 млн) и «Renaissance» Бейонсе (3,4 млн).