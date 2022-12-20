Сэм Рэйми спродюсирует новый хоррор-фильм «Don’t Move»

Рэйми выступит продюсером картины, которую снимут Hammerstone Studios Алекса Лебовичи и Capstone Studios. Лента пока находится на ранних стадиях производства. Сценарий фильма разработали Ти Джей Симфел и Дэвид Уайт (оба — «Незваные гости»).
Новая лента расскажет об опытном киллере, который вводит скорбящей женщине паралитическое вещество. Героине предстоит бежать, бороться и скрываться, прежде чем ее тело откажет ей.
Режиссурой картины займутся Адам Шиндлер и Брайан Нетто, которые ранее сотрудничали с Рэйми при создании сериала-антологии «50 штатов страха». Он выходил на уже несуществующей платформе Quibi.
«Я рад снова работать вместе с нашими режиссерами Адамом и Брайаном над этой невероятно пугающей и напряженной историей, полной стольких перипетий и поворотов — она предложит аудитории фантастический ужас», — заявил Рэйми.