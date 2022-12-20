Netflix опубликовал трейлер документального фильма о современных лидерах «Жить, чтобы вести»

По словам автором фильма, он был вдохновлен политиком и экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой. В ходе него создатели попытались понять, какими принципами руководствуются лидеры общественных движений и что помогает им не отступать о намеченного пути и добиваться изменений.