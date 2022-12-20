Netflix опубликовал трейлер документального фильма о современных лидерах «Жить, чтобы вести»

На ютьюб-канале Netflix опубликовали трейлер документального проекта «Жить, чтобы вести» («Live to Lead»), спродюсированного принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Он расскажет о современных лидерах.
Посмотреть ленту можно будет на стрим-платформе уже 31 декабря. Ее героями станут юрист Брайан Стивенсон, шведская экоактивистка Грета Тунберг, экс-член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Также картина расскажет о южноафриканском писателе и судье Алби Саксе, регбисте Сие Колиси и американской феминистке, а также журналистке Глории Стайнем. Они поведают свои истории о мужестве и сострадании, несмирении и наследии.
По словам автором фильма, он был вдохновлен политиком и экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой. В ходе него создатели попытались понять, какими принципами руководствуются лидеры общественных движений и что помогает им не отступать о намеченного пути и добиваться изменений.
Фильм «Жить, чтобы вести» создали при поддержке Фонда Нельсона Манделы. Его выпустила продакшн-компания герцога и герцогини Сассекских Archewell.