CNBC: Илон Маск ищет нового главу Twitter

В следующем твите он написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». Общее число учтенных голосов — более 17 млн. При этом, как сообщает американский канал, к поискам кандидата на свою позицию бизнесмен приступил еще до публикации опроса. О конкретных претендентах CNBC не сообщает.