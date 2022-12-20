CNBC: Илон Маск ищет нового главу Twitter

Американский предприниматель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск ищет нового главу компании, передает CNBC со ссылкой на источники. Характер поиска собеседники телеканала описали как «активный».
19 декабря Маск предложил подписчикам проголосовать за его уход с поста руководителя платформы. За его отставку проголосовали 57,5% участников голосования — их волю он пообещал соблюсти.
В следующем твите он написал: «Как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». Общее число учтенных голосов — более 17 млн. При этом, как сообщает американский канал, к поискам кандидата на свою позицию бизнесмен приступил еще до публикации опроса. О конкретных претендентах CNBC не сообщает.
Сделку по покупке Twitter Илон Маск закрыл 27 октября, соцсеть обошлась ему в 44 млрд долларов. С этого момента в компании стартовала перестройка: новый владелец уволил прежнее руководство (а также половину из 8000 сотрудников), разблокировал страницу Канье Уэста (правда затем соцсеть вновь отправила его в бан), повысил стоимость подписки Twitter Blue с 5 до 8 долларов и включил в нее синюю галочку верификации.
Что еще? Маск отменил удаленную работу и предупредил работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» — тогда они начали увольняться, а удаленку вернули. Кроме того, бизнесмен заявил о вмешательстве Twitter в выборы и прекратил борьбу соцсети с фейками про коронавирус и вакцинацию.