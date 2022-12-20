Суд Гааги признал незаконными особые условия для беженцев из Украины

Апелляционный суд Гааги признал незаконными особые условия, которые власти Нидерландов предоставляют беженцам из Украины. Об этом сообщил портал Dutch News.
Ранее правительство страны разрешило украинцам оставаться на территории Нидерландов без прохождения процедуры по предоставлению убежища, а также работать сразу по прибытии в страну.
Аналогичных условий не предлагали другим беженцам. По мнению суда, при приеме людей, бегущих от войн и насилия, «не должно делаться никаких различий». «Государство обязано одинаково относиться к ним», — утвердил суд.
В суде также отметили, что власти страны нарушают международные стандарты по размещению беженцев. При этом в Гааге признали, что в Нидерландах невозможно увеличить число мест для размещения людей в короткие сроки.
Осенью в СМИ появились сообщения, что почти 700 беженцам пришлось ночевать на улице из‑за нехватки мест для размещения в центре приема мигрантов в городе Тер-Апель. После этого Окружной суд Гааги обязал власти срочно принять меры.