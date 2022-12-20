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Талибы потребовали приостановить занятия для женщин в университетах

Юлия Онодэра
Вчера в 21:43

Члены радикального движения «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, потребовали университеты приостановить занятия для девушек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Студенткам запретили посещать вузы до дальнейшего распоряжения. Учебные заведения обязали исполнить приказ талибов как можно скорее и сообщить об этом в министерство высшего образования.

Ранее исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин частью иностранной культуры, которую привнесли в страну в XX веке.

По словам политика, за появление школ для девочек в Афганистане ответственны эмир Аманулла-хан, правивший с 1919 по 1929 год, и падишах Мухаммед Захир-шах, находившийся у власти с 1933 по 1973 год.

Нада Мухаммед Надим выступает и. о. министра образования Афганистана после захвата власти в стране террористическим и запрещенным в России движением «Талибан» в 2021 году. В состав временного правительства вошли только мужчины.

Женщинам же талибы запретили заниматься спортом, их обязали носить хиджабы. The Guardian утверждала, что афганкам запретят учиться в старших школах и, соответственно, вузах.

В Кабуле, столице Афганистана, женщины в августе 2022 году вышли на демонстрацию. Они потребовали прекратить нарушения их прав. Некоторые участницы протеста пострадали. В ноябре стало известно, что талибы вернули практику публичных порок.

* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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