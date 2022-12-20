Талибы потребовали приостановить занятия для женщин в университетах

Члены радикального движения «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, потребовали университеты приостановить занятия для девушек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Студенткам запретили посещать вузы до дальнейшего распоряжения. Учебные заведения обязали исполнить приказ талибов как можно скорее и сообщить об этом в министерство высшего образования.
Ранее исполняющий обязанности министра образования Афганистана Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин частью иностранной культуры, которую привнесли в страну в XX веке.
По словам политика, за появление школ для девочек в Афганистане ответственны эмир Аманулла-хан, правивший с 1919 по 1929 год, и падишах Мухаммед Захир-шах, находившийся у власти с 1933 по 1973 год.
Нада Мухаммед Надим выступает и. о. министра образования Афганистана после захвата власти в стране террористическим и запрещенным в России движением «Талибан» в 2021 году. В состав временного правительства вошли только мужчины.
Женщинам же талибы запретили заниматься спортом, их обязали носить хиджабы. The Guardian утверждала, что афганкам запретят учиться в старших школах и, соответственно, вузах.
* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.