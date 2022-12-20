Том ДеЛонг: новый альбом Blink-182 увидит свет через несколько месяцев

Новая пластинка будет первой после воссоединения группы в золотом составе: ДеЛонг ушел в 2015 году (это был уже второй уход), но вернулся в 2022-м. Вместе с двумя другими участниками Blink-182 Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером он отправится в мировой тур — его старт намечен на март 2023 года. Для Хоппуса эти концерты станут первыми после победы над раком.