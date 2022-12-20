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Том ДеЛонг: новый альбом Blink-182 увидит свет через несколько месяцев

Денис Ламехов
Вчера в 22:22

Гитарист и вокалист американской поп-панк-группы Blink-182 Том ДеЛонг заявил, что до выхода нового — девятого по счету — альбома коллектива осталось «несколько месяцев». Его цитирует NME.

Более точную дату релиза он не назвал, как не уточнил и название пластинки — она пока остается безымянной. ДеЛонг, однако, сообщил, что грядущая запись — пример «наиболее прогрессивной, сложной музыки в истории Blink-182».

«Честно говоря, я с затаенным дыханием жду, когда вам удастся услышать эти песни. „Edging“ [вышедший в октябре первый сингл с альбома] — веселый трек. Отличный, чтобы напомнить, что такое вообще веселье. Ну а пока просто ждите, черт возьми», — добавил он.

Новая пластинка будет первой после воссоединения группы в золотом составе: ДеЛонг ушел в 2015 году (это был уже второй уход), но вернулся в 2022-м. Вместе с двумя другими участниками Blink-182 Марком Хоппусом и Трэвисом Баркером он отправится в мировой тур — его старт намечен на март 2023 года. Для Хоппуса эти концерты станут первыми после победы над раком.

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