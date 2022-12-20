Победительницу Бостонского марафона-2021 лишили титула и отстранили на 6 лет за допинг

Победительницу Бостонского марафона 2021 года Диану Кипиокей дисквалифицировали на шесть лет и лишили титула, передает The Guardian со ссылкой на независимую организацию по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Причина —обнаружение метаболита запрещенного к применению противовоспалительного средства, триамцинолона ацетонида. В ходе расследования было установлено, что спортсменка пыталась объяснить положительную допинг-пробу с помощью поддельных документов.
Срок дисквалификации Кипиокей отсчитывается с 27 июня 2022 года. Победа на забеге в Бостоне входит в число результатов, которые будут аннулированы начиная с 11 октября 2021-го.
Кроме того, санкции применены к еще одной спортсменке, победительнице Парижского марафона 2017 года. Это Пурити Рионорипо, в допинг-пробе которой был найден фуросемид. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2022 года. Парижского титула она не лишится.