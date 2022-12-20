Победительницу Бостонского марафона-2021 лишили титула и отстранили на 6 лет за допинг

Кроме того, санкции применены к еще одной спортсменке, победительнице Парижского марафона 2017 года. Это Пурити Рионорипо, в допинг-пробе которой был найден фуросемид. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2022 года. Парижского титула она не лишится.