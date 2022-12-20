Неизвестные забросали территорию посольства Финляндии в Москве кувалдами

Территорию посольства Финляндии в Москве забросали кувалдами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического представительства.
«В отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12.00 по московскому времени», — сообщили в дипмиссии. Посольство не получило материального ущерба, никто не пострадал. Личности участников акции на данный момент неизвестны.
На распространившемся в сети видео показано, как группа людей в черных медицинских масках бросает кувалды через забор. Некоторые делают это с первого раза, другим оказывается нужно большее число попыток.
6 декабря на Дне независимости Финляндии в Хельсинки несколько демонстрантов сожгли российский флаг. В российском МИД властям страны выразили протест, назвав случившееся «недопустимым актом надругательства над государственным символом».