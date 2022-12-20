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Неизвестные забросали территорию посольства Финляндии в Москве кувалдами

Денис Ламехов
Сегодня в 20:04

Территорию посольства Финляндии в Москве забросали кувалдами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление дипломатического представительства.

«В отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12.00 по московскому времени», — сообщили в дипмиссии. Посольство не получило материального ущерба, никто не пострадал. Личности участников акции на данный момент неизвестны.

На распространившемся в сети видео показано, как группа людей в черных медицинских масках бросает кувалды через забор. Некоторые делают это с первого раза, другим оказывается нужно большее число попыток.

6 декабря на Дне независимости Финляндии в Хельсинки несколько демонстрантов сожгли российский флаг. В российском МИД властям страны выразили протест, назвав случившееся «недопустимым актом надругательства над государственным символом».

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МИД России
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