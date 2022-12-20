СМИ: первая модель adidas без брендинга Yeezy, но с прежним дизайном увидит свет в январе 2023-го

Первые кроссовки adidas без брендинга Yeezy, но с сохраненным дизайном увидят свет в январе 2023-го, это будет модель 350 V2 Granite, пишет Sole Retriever, не раскрывая источники.
Несмотря на разрыв adidas с владеющим правами на бренд Yeezy Канье Уэстом, надпись «SPLY-350» на борту сохранится, указывает издание. Этот элемент оформления (и дизайны из линии adidas Yeezy в целом) немецкий производитель зарегистрировал на себя. О розничной цене пары Sole Retriever не сообщает.
adidas разошелся Уэстом на фоне его антисемитских высказываний. Издание The Fashion Law, посвященное юридическим вопросам индустрии моды, разбиралось в возможных последствиях для сторон. Дальнейшее использование дизайнов, но уже без привычного брендинга называлось в качестве одного из вариантов дальнейшего развития событий.
Затем спортивная марка сообщила, что вещи действительно продолжат выпускаться — разумеется, без упоминания Yeezy. Компания рассчитывает сэкономить 300 млн евро в 2023 году на выплате роялти и маркетинговых платежах, которые ранее предназначались бы Уэсту.