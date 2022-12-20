СМИ: первая модель adidas без брендинга Yeezy, но с прежним дизайном увидит свет в январе 2023-го

Несмотря на разрыв adidas с владеющим правами на бренд Yeezy Канье Уэстом, надпись «SPLY-350» на борту сохранится, указывает издание. Этот элемент оформления (и дизайны из линии adidas Yeezy в целом) немецкий производитель зарегистрировал на себя. О розничной цене пары Sole Retriever не сообщает.