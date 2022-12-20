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В Чувашии взорвался магистральный газопровод. Погибли три человека

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

В Чувашии взорвался магистральный газопровод после утечки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского отделения МЧС.

Инцидент произошел на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород рядом с деревней Ямбахтино. После взрыва в небо поднимались огромные столпы огня.

Погибли три работника газовой службы, один человек — водитель — травмирован, сейчас он находится в шоковом состоянии, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Погибшие во время ЧП вели работы на газопроводе. Стало ли это причиной возгорания, не сообщается. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах.

По газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород газ поставляется в Европу, территория Чувашии от него не питается.

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Олег Николаев
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