Боб Дилан рассказал, что фанатеет от Wu-Tang Clan и Эминема

Американский рок- и фолк-исполнитель Боб Дилан дал интервью газете Wall Street Journal, где обсудил множество тем — от развития технологий и стримингов до любимых музыкантов. Перечисляем, кто из его коллег попал в список фаворитов.
Дилан заявил, что он — фанат хип-хоп-формации Wu-Tang Clan и рэпера Эминема. Он отметил их «чувство слова и языка» и заявил, что ему нравится «любой, чье видение совпадает» с его собственным. Это, например, рок-дуэт Royal Blood, соул-вокалист и гитарист Рори Чарлз Грэм (он же — Rag’N’Bone Man), а также Леонард Коэн и Ник Кейв.
Ханса Циммера Дилан назвал «суперзвездой нового типа», Ринго Старра — «неплохим певцом и великим музыкантом».
Среди менее известных имен в списке — джазовые исполнители середины XX века: саксофонист Тедди Эдвардс и гитарист Тедди Банн. Отдельно Дилан упомянул великих вокалисток прошлого — Эллу Фицджеральд, Бренду Ли и Дженис Мартин. Последнюю Дилан назвал «женщиной-Элвисом».
Из артистов, чьи выступления музыканту довелось увидеть вживую, он назвал Metallica, Oasis и Klaxons. А в ответ на вопрос, как он находит новую музыку, Дилан заявил, что приходит она «в основном случайно».
В конце ноября стало известно, что Роберт Циммерман (это настоящее имя исполнителя) мог и не превратиться в Боба Дилана, а стать, например, Маленьким Уилли или Элстоном Ганном. Первый вариант он рассматривал, когда был совсем юн, второй — когда уже был близок к славе.