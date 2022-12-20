Боб Дилан рассказал, что фанатеет от Wu-Tang Clan и Эминема

В конце ноября стало известно, что Роберт Циммерман (это настоящее имя исполнителя) мог и не превратиться в Боба Дилана, а стать, например, Маленьким Уилли или Элстоном Ганном. Первый вариант он рассматривал, когда был совсем юн, второй — когда уже был близок к славе.