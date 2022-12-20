Google научил нейросеть расшифровывать почерк врачей

Американская компания Google разработала алгоритм, позволяющий расшифровывать почерк врачей по фотографии рецепта. Об этом корпорация объявила на своей ежегодной конференции в Индии пишет Tech Crunch.
Работает это так. В специальном приложении пользователь фотографирует рецепт либо выбирает его из фотопленки на своем устройстве. Нейросеть обрабатывает изображение и обнаруживает лекарства, упомянутые в записке.
Функция уже работает, она была продемонстрирована в рамках конференции. Однако для широкой аудитории она будет доступна только после окончания всех тестирований.
«Это станет некой вспомогательной технологией для оцифровки рукописных медицинских документов. <…> Однако никакое решение не следует принимать исключительно на основе результатов, предоставляемых этой технологией», — говорится в заявлении компании.
В каких странах будет доступно приложение и можно ли будет расшифровать русский язык, пока неизвестно.