В московском пространстве «Кода» пройдет рождественский маркет

В 14.00 флористы и декораторы проведут мастер-класс, как собирать новогодние цветочные композиции, в 16.00 автор ютьюб-канала о виниле Slava Milk прочтет лекцию о коллекционировании пластинок. В 18.00 состоится паблик-ток с художницей Натальей Чобанян, чьи работы в этот день будут выставлены в «Коде».