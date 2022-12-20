25 декабря в московском пространстве «Кода» пройдет рождественский маркет локальных брендов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Участниками станут онлайн-галерея Somodernart, создающая арт-принты и сувениры на базе работ современных российских художников, апсайкл-проект Y.object, преобразующий винтажный фарфор в произведения искусства с помощью авторских фотопринтов, и создатели цветочной мастерской «Соберем в поле».
На маркете также будут продавать вазы, посуду, подсвечники от бренда Duafe и дизайнерские светильники от студии Olight.
В 14.00 флористы и декораторы проведут мастер-класс, как собирать новогодние цветочные композиции, в 16.00 автор ютьюб-канала о виниле Slava Milk прочтет лекцию о коллекционировании пластинок. В 18.00 состоится паблик-ток с художницей Натальей Чобанян, чьи работы в этот день будут выставлены в «Коде».
Продлится маркет с 12.00 до 20.00. Адрес пространства: Столярный переулок, 3, корпус 8, 1-й этаж.
«Кода» открылась в конце апреля в деловом квартале «Рассвет». Она объединяет коворкинг, кофейню, магазин книг и винила. Книжную полку для пространства собирает редактор «Афиши Daily» и телеграм-канала «Литература и жизнь» Егор Михайлов.