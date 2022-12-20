Документальный сериал по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» выйдет в 2023-м

«Что такое развод в православной стране? Какой „язык“ был у балов и почему Анна танцует с Вронским не вальс (как в кино), а мазурку? Почему лошадь Вронского звали Фру-Фру и на каких скачках в Красном Селе он сломал ей хребет? Что из себя представлял Каренин как чиновник, кто такие были светская сектантка Лидия Ивановна и светская львица княгиня Бэтси? Что заказывают Стива и Левин в ресторане и что означают эти блюда? И наконец — куда Анна ехала перед тем, как броситься под поезд?» — перечисляет «Год литературы» вопросы, которыми задавался Басинский, трудясь над книгой.