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Документальный сериал по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» выйдет в 2023-м

Денис Ламехов
Сегодня в 16:21

Документальный сериал по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» выйдет в 2023 году, передает «Год литературы».

Лента получит название «Каренина» и, подобно исходному тексту, расскажет о контексте эпохи, деталях сюжета и особенностях создания романа Льва Толстого.

«Что такое развод в православной стране? Какой „язык“ был у балов и почему Анна танцует с Вронским не вальс (как в кино), а мазурку? Почему лошадь Вронского звали Фру-Фру и на каких скачках в Красном Селе он сломал ей хребет? Что из себя представлял Каренин как чиновник, кто такие были светская сектантка Лидия Ивановна и светская львица княгиня Бэтси? Что заказывают Стива и Левин в ресторане и что означают эти блюда? И наконец — куда Анна ехала перед тем, как броситься под поезд?» — перечисляет «Год литературы» вопросы, которыми задавался Басинский, трудясь над книгой.

За «Подлинную историю Анны Карениной» Павел Басинский получил главный приз «Большой книги-2022». Кроме того, работа вошла в число финалистов «Национального бестселлера», но в апреле организаторы премии решили не выбирать победителя в текущем году.

Сам автор заявлял: «Я отдаю себе отчет, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной».

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Павел БасинскийЛев ТолстойАнна Каренина
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