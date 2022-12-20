Суд взыскал с Данилы Козловского 400 тыс. рублей по долгу за квартиру

Дом «Современник» был построен в 1870 году. Недавно его отреставрировали и модернизировали, квартиры теперь продаются с дизайнерской отделкой, полами из натурального дуба и ванными с сантехникой дорогих брендов. Стоимость апартаментов на данный момент начинается от 40 млн рублей.