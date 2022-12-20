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Суд взыскал с Данилы Козловского 400 тыс. рублей по долгу за квартиру

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Басманный суд Москвы взыскал с актера Данилы Козловского 400 тыс. рублей в виде неустойки по долгу за квартиру в элитном доме «Современник» около Чистопрудного бульвара Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Рен ТВ».

Согласно документам, Козловский в 2020 году принял недостроенное жилье от застройщика без обращения в суд. Новый конкурсный управляющий решил этим воспользоваться: помимо Козловского, иск подан против еще нескольких собственников квартир.

Апартаменты по-прежнему не готовы. Представитель актера просил полностью отказать в иске или снизить неустойку. В итоге суд удовлетворил иск только частично.

«После того как застройщик передал апартаменты, счет был оплачен, оплата произведена. Это было в 2020 году, до 2022 года никаких дополнительных требований не поступало», — заявил представитель Данилы Козловского.

Дом «Современник» был построен в 1870 году. Недавно его отреставрировали и модернизировали, квартиры теперь продаются с дизайнерской отделкой, полами из натурального дуба и ванными с сантехникой дорогих брендов. Стоимость апартаментов на данный момент начинается от 40 млн рублей.

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