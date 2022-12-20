Умер клавишник Primal Scream Мартин Даффи. Его партии звучат на легендарном альбоме «Screamadelica»

К моменту выхода пластинки «Screamadelica» (1991), на которой музыканты сменили рок-н-ролл на эйсид-хаус и стали звездами, Даффи уже вошел в основной состав коллектива — и сыграл в дальнейшем на всех альбомах Primal Scream, включая последний к текущему моменту «Chaosmosis» (2016).