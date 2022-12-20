Умер клавишник Primal Scream Мартин Даффи. Его партии звучат на легендарном альбоме «Screamadelica»

Скончался клавишник британской экспериментальной группы Primal Scream Мартин Даффи, пишет NME. Ему было 55 лет, о причинах смерти не сообщается.
Даффи родился 18 мая 1967 года. Играл в постпанк-проекте Felt, в качестве приглашенного участника присоединился к записи дебютного одноименного альбома Primal Scream, увидевшего свет в 1989-м.
К моменту выхода пластинки «Screamadelica» (1991), на которой музыканты сменили рок-н-ролл на эйсид-хаус и стали звездами, Даффи уже вошел в основной состав коллектива — и сыграл в дальнейшем на всех альбомах Primal Scream, включая последний к текущему моменту «Chaosmosis» (2016).
Предлагаем прочесть архивный материал Дмитрия Куркина, написанный к юбилею «Screamadelica» в сентябре 2021 года. Там — и о звуке, и об истории создания, и о значении пластинки.