«Википедию» планируют заменить в России порталом «Знания»

Заменой «Википедии» в России должен стать портал «Знания». Его запустят уже в начале следующего года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РБК.
По его словам, министерство против полного запрета «Википедии», но будет добиваться, чтобы при поисковых запросах приоритет был у «Знаний». Шадаев сказал, что для портала подготовлено более 100 тыс. статей. Для сравнения: в русскоязычной «Википедии» таких материалов более 1,87 млн.
Текстовая версия «Знаний» уже доступна. В отличие от «Википедии», для написания там статей нужно заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и так далее.
В августе зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин заявил о запуске другого отечественного аналога «Википедии» — «Руниверсалиса». «Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям», — отметил он.
Через несколько часов после новости о запуске отечественного аналога «Википедии» его сайт лег. Сейчас портал работает, там указано, что на «Руниверсалисе» 1,15 млн статей.