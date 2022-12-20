«Википедию» планируют заменить в России порталом «Знания»

По его словам, министерство против полного запрета «Википедии», но будет добиваться, чтобы при поисковых запросах приоритет был у «Знаний». Шадаев сказал, что для портала подготовлено более 100 тыс. статей. Для сравнения: в русскоязычной «Википедии» таких материалов более 1,87 млн.