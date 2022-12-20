Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд по числу лайков в инстаграме*

Предыдущий рекорд принадлежал фотографии яйца в аккаунте @world_record_egg, который лайкнули 56,2 млн раз. Этот пост был опубликован в 2019 году с целью побить предыдущий мировой максимум по отметкам «нравится» в инстаграме — тогда лидировал пост в аккаунте Кайли Дженнер с 18 млн лайков.