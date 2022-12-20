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Пост Месси о победе на ЧМ-2022 побил рекорд по числу лайков в инстаграме*

Виктория Шанина
Сегодня в 14:04

Публикация нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в инстаграме*, посвященная победе команды на чемпионате мира по футболу, установила рекорд по количеству лайков в соцсети. Внимание на это обратил портал Sports.ru.

На момент написания этой новости пост отметили лайком 57,5 млн пользователей инстаграма.

Предыдущий рекорд принадлежал фотографии яйца в аккаунте @world_record_egg, который лайкнули 56,2 млн раз. Этот пост был опубликован в 2019 году с целью побить предыдущий мировой максимум по отметкам «нравится» в инстаграме — тогда лидировал пост в аккаунте Кайли Дженнер с 18 млн лайков.

Месси — не первый футболист, побивший рекорд в инстаграме. В конце ноября португальский нападающий Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 500 млн подписчиков.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Подробности по теме
Аргентинцы — чемпионы мира по футболу
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