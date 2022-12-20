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Девушку, написавшую мелом «Нет в***е», все ж оштрафовали. Она говорила, что имела в виду «Нет вобле»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу по имени Алиса, написавшую на асфальте «Нет в***е». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии).

24 сентября тюменка написала синим мелом «Нет в***е» на площади Единства и Согласия. В тот же день там проходила акция против мобилизации. Алису задержали, изъяв у нее в качестве доказательств коробку с мелом.

В суде девушка заявила, что на самом деле ее надпись означает «Нет вобле», поскольку она «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Судья отметил, что правоохранители никак не опровергли это заявление, и постановил закрыть дело за отсутствием состава правонарушения. Коробку мелков девушке постановили вернуть.

В ноябре по жалобе полиции дело направили на новое рассмотрение. По мнению заявителя, суд не учел доказательств, что Алиса «своими действиями дискредитировала использование Вооруженных сил Российской Федерации».

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