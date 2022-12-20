Галериста Марата Гельмана* объявили в розыск

В 2020 году в московской квартире Гельмана прошел обыск по уголовному делу в отношении гражданки Израиля и России Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ в Израиле. Как утверждает Гельман, «некий суд» установил, что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка. При этом, по словам галериста, он живет в Черногории со своей женой и тремя детьми.