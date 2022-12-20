Галериста Марата Гельмана* объявили в розыск

МВД объявило в розыск коллекционера современного искусства и галериста Марата Гельмана*. Карточка с ним появилась в базе ведомства, пишет «Коммерсант». По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.
Гельман в 1990 году открыл одну из первых галерей современного искусства в России. С 2002 по 2004 год был заместителем гендиректора ОАО «Первый канал». С 2009 по 2013 год руководил музеем PERMM. Занимался продвижением российского современного искусства за рубежом. С 2014 года живет в Черногории.
В 2020 году в московской квартире Гельмана прошел обыск по уголовному делу в отношении гражданки Израиля и России Юлии Ильинской, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции РФ в Израиле. Как утверждает Гельман, «некий суд» установил, что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка. При этом, по словам галериста, он живет в Черногории со своей женой и тремя детьми.
*Марат Гельман внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.