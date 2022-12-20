Сестра Ким Чен Ына: скоро все убедятся в возможностях ракет КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон ответила на заявления Сеула и иностранных экспертов об эффективности северокорейских ракетных и спутниковых технологий. По ее словам, в скором времени все убедятся в возможностях и надежности вооружений КНДР, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они зря волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, не признана технология повторного входа в атмосферу. Может быть, придираться к таким вещам — это самоуспокоение для них», — заявила Ким Ё Чжон.
Она уверена, что надежность вооружений КНДР должна беспокоить только саму страну. А «марионеткам» из Южной Кореи следует «попробовать думать о себе», если у них есть время «клеветать» на чужие вооружения, то они найдут время на «сохранение лица» после заявлений о том, что их собственные ракеты «не пролетают и нескольких сотен метров».
Тем не менее, критики вскоре сами увидят возможности северокорейских ракет, утверждает Ким Ё Чжон.
«Они, очевидно, снова попытаются принизить возможности наших стратегических вооружений и придерутся, что пуском под высоким углом невозможно их показать, необходимо пустить ракету под нормальным углом. Поэтому я отвечу [всем критикам]: достаточно будет, если мы вскоре это сделаем и [вы сами] убедитесь?» — заключила сестра Ким Чен Ына.