Сестра Ким Чен Ына: скоро все убедятся в возможностях ракет КНДР

Она уверена, что надежность вооружений КНДР должна беспокоить только саму страну. А «марионеткам» из Южной Кореи следует «попробовать думать о себе», если у них есть время «клеветать» на чужие вооружения, то они найдут время на «сохранение лица» после заявлений о том, что их собственные ракеты «не пролетают и нескольких сотен метров».