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Путин поручил усилить работу спецслужб — оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов

Семён Гудошников
Сегодня в 09:43

Владимир Путин поручил спецслужбам России серьезно усилить работу по ключевым направлениям. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

Среди таких направлений президент назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, защиту государственной границы. По его словам, под постоянным контролем должны находиться стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура.

«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — отметил Путин.

Более решительно следует действовать и в защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики, противодействии коррупции, добавил он.

Особо глава государства отметил работу спецслужб на присоединенных Россией украинских территориях. Там сейчас трудно, но нужно «сделать все необходимое» для обеспечения «безопасности, соблюдения прав и свобод» живущих там граждан. Со своей стороны он пообещал снабдить новые подразделения «современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами».

В ноябре Путин подписал закон о недопущении раскрытия сведений о методах и тактике спецслужб. Он предполагает сохранение в тайне работы органов ФСБ, охраны, внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации.

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