Владимир Путин поручил спецслужбам России серьезно усилить работу по ключевым направлениям. Об этом он заявил в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.
Среди таких направлений президент назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, защиту государственной границы. По его словам, под постоянным контролем должны находиться стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура.
«Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — отметил Путин.
Более решительно следует действовать и в защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики, противодействии коррупции, добавил он.
Особо глава государства отметил работу спецслужб на присоединенных Россией украинских территориях. Там сейчас трудно, но нужно «сделать все необходимое» для обеспечения «безопасности, соблюдения прав и свобод» живущих там граждан. Со своей стороны он пообещал снабдить новые подразделения «современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами».