Особо глава государства отметил работу спецслужб на присоединенных Россией украинских территориях. Там сейчас трудно, но нужно «сделать все необходимое» для обеспечения «безопасности, соблюдения прав и свобод» живущих там граждан. Со своей стороны он пообещал снабдить новые подразделения «современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами».