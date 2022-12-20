Умер вокалист The Specials Терри Холл

«С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни умер Терри, наш прекрасный друг, брат и один из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которые когда‑либо рождались в этой стране <…> Его музыка и его выступления заключали в себе самую суть жизни: радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь», — говорится в сообщении The Specials.