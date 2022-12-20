Умер вокалист The Specials Терри Холл

Британский музыкант, вокалист группы The Specials Терри Холл скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на странице коллектива в Twitter.
«С глубокой печалью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни умер Терри, наш прекрасный друг, брат и один из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которые когда‑либо рождались в этой стране <…> Его музыка и его выступления заключали в себе самую суть жизни: радость, боль, юмор, борьбу за справедливость, но прежде всего любовь», — говорится в сообщении The Specials.
Группа The Specials была основана в 1977 году. Музыканты стали наиболее известны в 80-х — тогда треки «Too Much Too Young» и «Ghost Town» лидировали в британских топ-чартах.
Терри Холл, помимо деятельности в группе, занимался сольной карьерой. Он выпустил два сольных альбома — «Home» и «Laugh», синглы из которых неоднократно попадали в британские рейтинги. Кроме того, артист сотрудничал с другими известными британскими артистами, включая Деймона Албарна, рок-группу Lightning Seeds и Лили Аллен.