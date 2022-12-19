Банк России впервые протестирует международные платежи в криптовалюте

Банк России планирует протестировать использование криптовалюты для международных расчетов. Это будет произойдет впервые и в рамках экспериментального правового режима, сообщила ТАСС первый зампредседателя регулятора Ольга Скоробогатова.
Пилотный проект пройдет с «заинтересованными участниками рынка». Конкретные компании Скоробогатова называть не стала.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин и ЦБ считают криптовалюты полезным инструментом для трансграничных расчетов в сложившихся обстоятельствах.
9 февраля правительство одобрило концепцию Министерства финансов по регулированию криптовалют. Если ее примут, пользователи будут проходить идентификацию и открывать кошельки в банках. После этого Центробанк предложил полностью запретить оплату товаров и услуг при помощи криптовалют, их майнинг и выпуск.
Министерство финансов поддержало идею ЦБ о запрете использования криптовалюты для платежей. При этом ведомство последовательно выступало против полного запрета на операции с такими активами.
5 сентября, уже в условиях жестких санкций, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что его ведомство и Центробанк переосмыслили подходы к этой сфере. Они планируют легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах. При этом необходимо исключить возможность отмывания денег и других нелегальных операций, например оплаты поставок наркотиков.