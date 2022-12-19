Банк России впервые протестирует международные платежи в криптовалюте

5 сентября, уже в условиях жестких санкций, замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что его ведомство и Центробанк переосмыслили подходы к этой сфере. Они планируют легализовать трансграничные расчеты в криптовалютах. При этом необходимо исключить возможность отмывания денег и других нелегальных операций, например оплаты поставок наркотиков.