В Химках начали сносить парк-отель «Олимпиец» ради застройки. Местные жители против этого

В городе Химках начали разрушать парк-отель «Олимпиец», построенный к Олимпиаде 1980 года в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (МОО ВООПиК).
Участники организации опубликовало фото «Олимпийца», вокруг которого стоят для сноса. Видно, что часть стены одного из корпусов частично уже разрушена.
«Этот снос — еще один удар по нашей культуре», — говорится в сообщении. МОО ВООПиК пыталась добиться постановки комплекса на государственную охрану, но Главное управление культурного наследия Московской области в этом отказало.
Вместо «Олимпийца» собираются построить многоэтажки. За строительство отвечает группа компаний «Самолет», которую связывают с семьей губернатора Московской области Андреем Воробьевым. 21 сентября она получила разрешение на первый этап строительства на месте здания.
Международный молодежный лагерь «Олимпиец» отмечен в каталогах и альбомах советской архитектуры. Его проект создали Анатолий Полянский и Александр Гвоздин, награжденные Государственной премией РСФСР в области архитектуры.
С 19 июля по 3 августа 1980 года в «Олимпийце» проходили встречи и пресс-конференции с чемпионами и призерами XXII Летних олимпийских игр, а также проходили соревнования.