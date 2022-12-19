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В Химках начали сносить парк-отель «Олимпиец» ради застройки. Местные жители против этого

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:21

В городе Химках начали разрушать парк-отель «Олимпиец», построенный к Олимпиаде 1980 года в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (МОО ВООПиК).

Участники организации опубликовало фото «Олимпийца», вокруг которого стоят для сноса. Видно, что часть стены одного из корпусов частично уже разрушена.

«Этот снос — еще один удар по нашей культуре», — говорится в сообщении. МОО ВООПиК пыталась добиться постановки комплекса на государственную охрану, но Главное управление культурного наследия Московской области в этом отказало.

© МОО ВООПИК/Telegram

За сохранение «Олимпийца» жители Химок борются c 2017 года. Активисты уже обращались в городскую администрацию, проводили пикеты, снимали фильмы и создавали петиции против сноса.

Вместо «Олимпийца» собираются построить многоэтажки. За строительство отвечает группа компаний «Самолет», которую связывают с семьей губернатора Московской области Андреем Воробьевым. 21 сентября она получила разрешение на первый этап строительства на месте здания.

Международный молодежный лагерь «Олимпиец» отмечен в каталогах и альбомах советской архитектуры. Его проект создали Анатолий Полянский и Александр Гвоздин, награжденные Государственной премией РСФСР в области архитектуры.

С 19 июля по 3 августа 1980 года в «Олимпийце» проходили встречи и пресс-конференции с чемпионами и призерами XXII Летних олимпийских игр, а также проходили соревнования.

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Андрей ВоробьевАнатолий Полянский
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