Зарубежные производители отказались поставлять российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» в Россию

В 2022 году было было выпущено 15 000 ПК и 8000 серверов на российских процессорах, но их могло бы быть больше, если бы не отказ иностранных производителей, поделился Шадаев. Продукцию создают по документации российских разработчиков на зарубежных заводах, поскольку в России нет подходящих предприятий, пояснил он.