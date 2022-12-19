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Зарубежные производители отказались поставлять российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал» в Россию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Зарубежные производители российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» отказались изготовлять и поставлять уже выпущенные партии российским заказчикам. Об этой ситуации рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы, передает «Коммерсант».

В 2022 году было было выпущено 15 000 ПК и 8000 серверов на российских процессорах, но их могло бы быть больше, если бы не отказ иностранных производителей, поделился Шадаев. Продукцию создают по документации российских разработчиков на зарубежных заводах, поскольку в России нет подходящих предприятий, пояснил он.

Сейчас «Эльбрус» и «Байкал» производятся на Тайване. Россия планирует наладить собственное производство процессоров к 2028 году, добавил Шадаев.

Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против «Байкал электроникс», АО «МЦСТ» и АО НПЦ «Элвис» после начала российской спецоперации на территории Украины. С этими компаниями, помимо прочих ограничений, включая блокировку активов, запрещено заключать сделки.

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Максут Шадаев
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