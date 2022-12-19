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Верховный суд Башкортостана не стал отменять штраф Юрию Шевчуку за дискредитацию армии РФ

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:57

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение о штрафе лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов республики.

Решение Советского районного суда Уфы вступило в силу без изменений: музыкант признан виновным в дискредитации армии и оштрафован на 50 тыс. рублей. Жалобу защиты Шевчука рассмотрели и оставили без удовлетворения.

Шевчука оштрафовали в августе за выступление против российской спецоперации на территории Украины, сделанное в мае на концерте в Уфе. Там же фронтмен «ДДТ» высказался о своем понимании родины.

Из постановления суда следует, что своими словами Шевчук «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине».

В июле «Фонтанка» сообщила о списке «нежелательных» в России артистов, в котором оказался и Шевчук.

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Юрий Шевчук
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