Верховный суд Башкортостана не стал отменять штраф Юрию Шевчуку за дискредитацию армии РФ

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение о штрафе лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов республики.
Решение Советского районного суда Уфы вступило в силу без изменений: музыкант признан виновным в дискредитации армии и оштрафован на 50 тыс. рублей. Жалобу защиты Шевчука рассмотрели и оставили без удовлетворения.
Шевчука оштрафовали в августе за выступление против российской спецоперации на территории Украины, сделанное в мае на концерте в Уфе. Там же фронтмен «ДДТ» высказался о своем понимании родины.
Из постановления суда следует, что своими словами Шевчук «стремился вызвать сомнения в целях спецоперации на Украине».
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