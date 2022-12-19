Российское движение детей и молодежи получило название «Движение первых»

Участники съезда Российского движения детей и молодежи вновь проголосовали за название организации. Победил вариант «Движение первых», за который свой голос отдали 760 человек, пишет ТАСС.
На голосование было вынесено пять названий. Вариант «Новое поколение» набрал 326 голосов, «Юность» — 76, «Пионеры» — 56, а «Движение имени Гагарина» — 51.
Это уже третье голосование, на котором выбирается название Российского движения детей и молодежи. Итоги предыдущих голосований были отменены из‑за несогласия делегатов.
19 мая 2022 года, в день столетия советской пионерии, депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодежном движении. Создание такой организации предлагалось для «содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи» и «участия [государства] в воспитании детей».
Целями движения тогда назвали формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов» России, а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».