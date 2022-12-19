Российское движение детей и молодежи получило название «Движение первых»

19 мая 2022 года, в день столетия советской пионерии, депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодежном движении. Создание такой организации предлагалось для «содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи» и «участия [государства] в воспитании детей».