Активистку Ольгу Карчевскую, собиравшую деньги для помощи женщинам, обвинили в мошенничестве

В прикрепленных к посту документах Голощаповой указано, что Карчевская заняла у различных людей деньги на сумму 304 тыс. рублей, возвращены из которых были 10 тыс. Также опубликованы скриншоты переписок, которые вели с ней кредиторы. «Всем, кто хочет получить свои деньги назад, обещает, что откроет бар и с первой прибыли отдаст», — пишет журналистка.