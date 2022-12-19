Активистку Ольгу Карчевскую, собиравшую деньги для помощи женщинам, обвинили в мошенничестве

Активистку, автора и в прошлом редактора ряда российских СМИ Ольгу Карчевскую, собиравшую деньги для помощи женщинам, обвинили в мошенничестве. Посвященные ей посты опубликовали в своих соцсетях журналисты Антон Хитров и Дарья Голощапова.
Так, Голощапова обратила внимание, что за 2022 год Карчевская открывала сборы средств 28 раз. Некоторые из них были посвящены пережившим насилие жительницам Чечни, другие открывались на персональные нужды, например на лекарство от псориаза.
Ряд женщин, включая нескольких чеченок, не получил от Карчевской предназначавшиеся им пожертвования — Голощапова рассказала о как минимум трех известных ей случаях. И она, и Хитров отметили, что отчеты по итогам таких краудфандинговых кампаний не публикуются.
К ее посту прикреплены документы, где собраны примеры сборов со скриншотами. Ряд девушек в комментариях указали, что средства им все же дошли.
«Когда мы взялись выяснять некоторые аспекты этой ее деятельности, то столкнулись с тем, что во многих случаях не знаем имен [тех, кому направлены средства]. А для некоторых женщин уже были собраны деньги правовыми инициативами, но Ольга собирала параллельно», — сообщила журналистка.
Она добавила: «Каждый раз сбор идет не на карту нуждающимся, а на ее личную карту, собранные суммы не называются. <…> В Тбилиси она не работает».
В прикрепленных к посту документах Голощаповой указано, что Карчевская заняла у различных людей деньги на сумму 304 тыс. рублей, возвращены из которых были 10 тыс. Также опубликованы скриншоты переписок, которые вели с ней кредиторы. «Всем, кто хочет получить свои деньги назад, обещает, что откроет бар и с первой прибыли отдаст», — пишет журналистка.
В ответном заявлении в соцсетях Карчевская подтвердила, что имеет долги, и заявила, что намерена их вернуть. Она также сообщила, что истратила 8000 рублей из числа пожертвований на оплату другого долга — за прием хирурга, рентген и гипс в Грузии.
Она также упомянула проблемы со здоровьем, борьбу с тревожным расстройством и суицидальными идеями. «Я никуда не исчезаю, но я возьму паузу от соцсетей, пока шитшторм не утихнет, — это мой способ уцелеть, простите», — заключила активистка.