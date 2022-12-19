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В Севастополе россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:45

Севастопольский суд приговорил к 12 годам тюрьмы местного жителя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину также оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ФСБ утверждает, что Петрушин «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020–2021 годах собирал и передавал сведения о Черноморском флоте».

«Интерфакс» уточняет, что мужчина был задержан в апреле 2021 года. 21 апреля его арестовал Ленинский суд Севастополя, а в июне 2021-го его доставили из Крыма в Москву. Фабула его дела не раскрывалась.

В октябре областной суд Томска приговорил к 7,5 года колонии 66-летнего местного физика Александра Луканина по делу о госизмене. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что ученого подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.

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