В Севастополе россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене

Севастопольский суд приговорил к 12 годам тюрьмы местного жителя Евгения Петрушина за государственную измену в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчину также оштрафовали на 100 тыс. рублей.
ФСБ утверждает, что Петрушин «по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020–2021 годах собирал и передавал сведения о Черноморском флоте».
«Интерфакс» уточняет, что мужчина был задержан в апреле 2021 года. 21 апреля его арестовал Ленинский суд Севастополя, а в июне 2021-го его доставили из Крыма в Москву. Фабула его дела не раскрывалась.
В октябре областной суд Томска приговорил к 7,5 года колонии 66-летнего местного физика Александра Луканина по делу о госизмене. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что ученого подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.