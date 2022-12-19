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Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Виктория Шанина
Сегодня в 15:11

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий предоставление услуг суррогатного материнства иностранцам. Об этом пишет Би-би-си.

Запрет также распространяется на одиноких мужчин. Семьи, в которых иностранец — только один из супругов, по-прежнему смогут обращаться за услугами суррогатного материнства.

Закон также предусматривает, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство на день регистрации рождения. В пояснительной записке подчеркивается, что это позволит российским властям контролировать дальнейшую судьбу вывезенных детей.

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении соответствующий закон в начале декабря. За проголосовали 376 депутатов, один воздержался, против не высказался ни один из парламентариев.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — заявил тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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