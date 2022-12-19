Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Закон также предусматривает, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство на день регистрации рождения. В пояснительной записке подчеркивается, что это позволит российским властям контролировать дальнейшую судьбу вывезенных детей.