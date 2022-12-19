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Российские магазины L’Occitane могут переименовать в SoBeautiful

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

Магазины французского парфюмерного бренда L’Occitane в России могут быть переименованы в SoBeautiful. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базы Роспатента и информацию в некоторых разделах на сайте российского интернет-магазина.

Отмечается, что в базах Роспатента новый бренд появился в начале декабря. Заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул» подало российское юрлицо компании.

Летом 2022 года магазины L’Occitane в России сменили вывески на «Л’Окситан» из‑за отделения представительства сети в РФ от головной структуры. Источник «Коммерсанта» отмечает, что написанное на кириллице название не понравилось головному офису, поэтому было принято решение сменить название на то, которое не будет ассоциироваться с французским брендом.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что после переименования российское подразделение L’Occitane потеряет часть клиентов, так как они могут решить, что компания ушла с рынка. В ситуациях вынужденного ребрендинга компании теряют, как правило, до 15% покупателей, говорит один из собеседников «Коммерсанта».

Тем не менее реальная ситуация будет зависеть от ассортимента и оформления магазинов. В случае запрета на использование отдельных элементов интерьера придется менять его полностью. Для сохранения лояльности покупателей ретейлеру придется вложить немало средств в рекламу.

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