Российские магазины L’Occitane могут переименовать в SoBeautiful

Магазины французского парфюмерного бренда L’Occitane в России могут быть переименованы в SoBeautiful. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базы Роспатента и информацию в некоторых разделах на сайте российского интернет-магазина.
Отмечается, что в базах Роспатента новый бренд появился в начале декабря. Заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул» подало российское юрлицо компании.
Летом 2022 года магазины L’Occitane в России сменили вывески на «Л’Окситан» из‑за отделения представительства сети в РФ от головной структуры. Источник «Коммерсанта» отмечает, что написанное на кириллице название не понравилось головному офису, поэтому было принято решение сменить название на то, которое не будет ассоциироваться с французским брендом.
Эксперты, опрошенные газетой, считают, что после переименования российское подразделение L’Occitane потеряет часть клиентов, так как они могут решить, что компания ушла с рынка. В ситуациях вынужденного ребрендинга компании теряют, как правило, до 15% покупателей, говорит один из собеседников «Коммерсанта».
Тем не менее реальная ситуация будет зависеть от ассортимента и оформления магазинов. В случае запрета на использование отдельных элементов интерьера придется менять его полностью. Для сохранения лояльности покупателей ретейлеру придется вложить немало средств в рекламу.