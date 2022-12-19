Российские магазины L’Occitane могут переименовать в SoBeautiful

Летом 2022 года магазины L’Occitane в России сменили вывески на «Л’Окситан» из‑за отделения представительства сети в РФ от головной структуры. Источник «Коммерсанта» отмечает, что написанное на кириллице название не понравилось головному офису, поэтому было принято решение сменить название на то, которое не будет ассоциироваться с французским брендом.